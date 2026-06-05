El obradoiro de empleo arranca y fija las prácticas del alumnado en el parque de O Castriño

Los trabajos prácticos se centrarán en el parque de O Castriño

El obradoiro dual de empleo Forme de Vilagarcía acaba de arrancar con las veinte plazas cubiertas para los dos módulos previstos. El primero, de pavimentos y albañilería de urbanización y otro de instalación de elementos de carpintería.

El alumnado contará con nueve meses de formación. Todos ellos se encontraban en situación de desempleo y tienen ahora la posibilidad de adquirir conocimientos en dos áreas con una importante inserción laboral. Tienen edades comprendidas entre los 20 y los 60 años y la teórica se combinará con la práctica.

Mientras que la parte más teórica se dará en el edificio de Agustín Romero – en donde tiene la sede la escuela obradoiro– la parte más práctica se fija en la zona del parque de O Castriño. El Concello busca así darle un impulso a su puesta a punto.

En estas primeras jornadas el alumnado recibe la instrucción específica de riesgos laborales. Una vez hagan este módulo será cuando se entre en la formación propia. Los de albañilería se dedicarán a restaurar escaleras, rampas o pasos, mientras que los de carpintería tendrán que reparar bancos, papeleras y balaustradas. También se harán actuaciones en Bamio, en el cementerio de Rubiáns y para decoración navideña.