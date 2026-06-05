El Estado saca a la venta, por casi medio millón de euros, el antiguo local de Hacienda en las Galerías Gallego

Interior del local El Idealista

.La Sociedad Estatal Mercantil de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) saca a la venta directa el antiguo local de Hacienda situado en las Galerías Gallego, tras quedar desierta la subasta que se realizó en el pasado mes de abril. Cualquier persona interesada podrá presentar una oferta, que deberá ser igual o superior a la del segundo tipo de salida reflejado en los pliegos de la puja, es decir, de 496.570 euros, según se recoge en el anuncio publicado en El Idealista.

El local cuenta con una superficie de 965 metros cuadrados, de los que 864 son útiles. Está situado en una primera planta y tiene acceso a una amplia terraza comunal. Está distribuido en 18 estancias, de las cuales tres son aseos y cuenta con 40 escaparates. Fue construido en 1983 y desde Segipsa señalan que se encuentra en buen estado.

En caso de haber oferta, será publicada en la web de la entidad, con un plazo de 15 días para admitir nuevas propuestas. En el caso de que así sea, habrá un plazo de diez días más para ratificar y el inmueble será para quien ofrezca más dinero. La venta directa incluye una fianza de 29.210 euros, según el pliego.

El local de las Galerías cerró con la construcción de la nueva sede, en Elpidio Villaverde, pero tuvo más uso, ya que acogió la actividad del ISM durante la reforma de la Casa del Mar. En 2010, incluso se llegó a barajar como sede provisional para el cuarto juzgado, pero aquella propuesta no llegó a cuajar. Ahora, sale a la venta