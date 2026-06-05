El Concello renovará la red de saneamiento de Veiga de Abaixo como añadido a la Rúa Vilaboa

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela Gonzalo Salgado

La empresa Zubía Ingenieros será la encargada de ejecutar el proyecto de renovación y mejora de la red de saneamiento de la calle Veiga de Abaixo, en Vilaboa. El Concello acaba de firmar la contratación después de escuchar a las personas residentes en la zona.

El gobierno local apuesta por aprovechar que se está trabajando en la zona contigua –la humanización del entorno de la fuente y del lavadero– para hacer esa intervención, de manera que así se eliminará todo riesgo de inundaciones o averías que puedan causar daños en las viviendas dispuestas a lo largo de Veiga de Abaixo.

Según el Concello la intención es ejecutar esta renovación de forma inmediata, tan pronto como esté listo el proyecto técnico y coincidiendo con el remate final de las actuaciones de humanización.

Desde la administración municipal recuerdan que la reforma integral de la Rúa Vilaboa estará lista en los primeros días de julio, después de invertir en ella 340.000 euros y de ampliar los plazos por causas meteorológicas.

El resultado final será una zona humanizada, con una zona de ocio alrededor de dos elementos patrimoniales y una plataforma única de prioridad peatonal al principio.