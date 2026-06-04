Vilagarcía
Vilagarcía se suma a la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros
Es del 8 al día 11 y las localidades ya están a la venta
Los Multicines Gran Arousa de Vilagarcía se suman un año más a una nueva edición de la Fiesta del Cine. La promoción permite a los cinéfilos disfrutar de las películas de la cartelera por un precio de 3,50 euros. Eso sí, es una oferta no acumulable a otras que ya puedan existir. El evento se desarrolla del 8 al día 11 de este mes. Las entradas ya están a la venta.
Una de las novedades de esta edición es que no es necesario registrarse previamente, simplemente hay que adquirir las entradas.
La iniciativa nace con el objetivo de acercar el cine a los espectadores y hacerlos disfrutar de películas actuales a un precio más asequible.