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Vilagarcía

Vilagarcía se suma a la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros

Es del 8 al día 11 y las localidades ya están a la venta

Fátima Frieiro
04/06/2026 12:14
Los Multicines ofrecen la posibilidad de unirse a la Fiesta del Cine
Los Multicines ofrecen la posibilidad de unirse a la Fiesta del Cine
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Los Multicines Gran Arousa de Vilagarcía se suman un año más a una nueva edición de la Fiesta del Cine. La promoción permite a los cinéfilos disfrutar de las películas de la cartelera por un precio de 3,50 euros. Eso sí, es una oferta no acumulable a otras que ya puedan existir. El evento se desarrolla del 8 al día 11 de este mes. Las entradas ya están a la venta.

Una de las novedades de esta edición es que no es necesario registrarse previamente, simplemente hay que adquirir las entradas.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar el cine a los espectadores y hacerlos disfrutar de películas actuales a un precio más asequible.

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