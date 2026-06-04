Vilagarcía activa la puesta a punto para el verano de su tramo de la Vía Verde do Salnés

La Vía Verde a su paso por Vilagarcía en la parroquia de Rubiáns Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía activa la puesta a punto de la Vía Verde do Salnés con el objetivo de que esté perfecta para la temporada estival. La empresa Emdesfor inicia esta misma semana las tareas de roza y mantenimiento en el último tramo que corresponde a Vilagarcía después de que ya se hayan hecho estos trabajos en Caldas y Portas.

Desde el gobierno local explican que las actuaciones coinciden en el tiempo con el fin de las obras de habilitación de un nuevo acceso desde la Rúa Charco. En este la administración local invirtió 200.000 euros a través de los fondos europeos Next Generation.

Los trabajos de mantenimiento anual de la Vía fueron adjudicados a la empresa caldense Emdesfor por importe de 28.750 euros. Pese a que Vilagarcía es la que menos terreno tiene dentro del itinerario es la que asume el 54% del presupuesto (12.88 euros más IVA), frente a los 8.165 de Caldas y los 2.800 de Portas.

La actuación consiste en una roza manual y mecanizada en toda la ruta, dejando un ancho libre mínimo de 2,5 metros en cada margen de la plataforma. Igualmente se prevé la tala y poda de árboles situado en los márgenes en aquellos casos de riesgo de caída o de dificultad de tránsito. La empresa también se hace cargo del picado de los restos vegetales y asume la realización de dos repasos anuales de “bacheo” en aquellas zonas degradadas por el uso normal de la senda. La superficie sobre la que se actúa es de 6.000 metros cuadrados.

Cabe recordar que la Vía Verde do Salnés es la primera en discurrir íntegramente por territorio gallego.