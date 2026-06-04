Películas de Goya, exposición y mucho más en junio con Ádega

Presentación de la imagen de Ádega para este aniversario Gonzalo Salgado

El mes de junio llega cargado de actividades para el Cineclube Ádega, que inaugura la exposición sobre sus cincuenta años de historia. Será el día 19, en la Sala Rivas Briones.

Antes de eso, el Salón García acogerá esta misma noche la proyección de ‘La cueva de los sueños olvidados’, que habla de personas pioneras que dejaron un legado. Dirigida por director alemán Werner Herzog, supone un viaje a la cueva Chauvet, con pintadas prehistóricas. Tendrá un coste de 4 euros, salvo para los socios de la entidad.

El miércoles 17 será el turno del género documental, con ‘360 grados’, que habla de las que separan Fonsagrada de Lugo, a caballo entre dos tiempos no tan asfaltados. En este caso, el precio será reducido, de 2,5 euros (gratis para los socios), al tratarse de una nueva colaboración con la Filmoteca de Galicia.

El viernes 19 será el turno de la exposición ‘Unha ollada compartida. O reflexo dunha vila’ y, aunque no habrá proyección, en ella también estarán los 1.700 trabajos que se pudieron ver en Vilagarcía gracias a Ádega. Por último, y en el marco de la Semana del Cine, el viernes 26 se podrá ver, de forma gratuita, la premiada película ‘Maspalomas’, una colaboración con el CIM en conmemoración del Día del Orgullo. Todas las proyecciones son a las 20:30 horas.