Las profesiones con más salida de Galicia abren sus puertas: ef ciclos formativos arranca mañana sus jornadas de 'Open Days

El futuro profesional no espera, y la mejor forma de asegurar el éxito laboral es anticiparse a las demandas de un mercado en constante transformación. Con este firme propósito, el grupo educativo ef ciclos formativos inaugura mañana viernes su esperado programa de jornadas de puertas abiertas (Open Days). Se trata de una iniciativa clave diseñada para que los futuros estudiantes gallegos y sus familias conozcan de primera mano las titulaciones superiores con mayor índice de inserción laboral en la comunidad. La primera gran cita tendrá lugar mañana en el campus de Cesuga, en A Coruña, entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Esta primera jornada reviste un interés estratégico excepcional para el público más joven de la provincia. Está especialmente dirigida a aquellos estudiantes que se encuentran planificando su próximo paso académico y que sueñan con canalizar su talento creativo en industrias de alto crecimiento tecnológico. En concreto, el centro abrirá sus aulas para desgranar los detalles del Ciclo Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y del Ciclo Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

EL BUM DE LA INDUSTRIA DIGITAL Y CREATIVA

El sector del videojuego, la realidad virtual y la producción audiovisual está viviendo una auténtica edad de oro en Galicia, consolidándose como un motor económico que demanda talento cualificado de manera urgente. Los jóvenes que asistan mañana a Cesuga podrán descubrir cómo una formación eminentemente práctica y orientada a proyectos reales puede abrirles las puertas de los principales estudios de animación y productoras del país. Asimismo, la jornada de este viernes reservará un espacio fundamental para la vocación social y el cuidado de la comunidad a través del Ciclo Superior en Educación Infantil, otra de las titulaciones clave del campus con una altísima demanda en el entorno educativo actual.

Imagenes_para_web_elige_tu_futuro_cesuga_8

Durante las tres horas de duración del encuentro, las instalaciones de la calle Obradoiro no solo se abrirán a modo de visita guiada; el verdadero valor diferencial residirá en la experiencia de inmersión. Los asistentes podrán dialogar directamente con el equipo docente —compuesto por profesionales en activo en sus respectivos sectores— y con antiguos alumnos que ya se han incorporado con éxito al mercado laboral. Esta cercanía permitirá resolver dudas sobre los planes de estudio, las prácticas en empresas y las dinámicas de aprendizaje basadas en herramientas tecnológicas idénticas a las que exige la industria en el día a día.

PRÓXIMAS PARADAS: GESTIÓN EMPRESARIAL, TECNOLOGÍA Y SANIDAD

El compromiso de ef ciclos formativos con la orientación académica no se limita a esta primera fecha. La institución ha segmentado sus Open Days de manera que cada perfil profesional encuentre su espacio idóneo a lo largo del mes de junio, permitiendo una atención mucho más personalizada.

La segunda gran cita del calendario tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio, en horario de 18:00 a 20:00 horas, en el campus de ef educación empresarial en Oleiros (Rúa Salvador de Madariaga, 50). Este encuentro estará completamente volcado en el ámbito empresarial, la gestión y el desarrollo tecnológico, áreas críticas para la competitividad del tejido corporativo gallego. Allí se presentarán de forma pormenorizada los ciclos de Grado Superior en Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, y el de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), una de las formaciones técnicas más cotizadas por las empresas que lideran los procesos de digitalización.

Imagenes_para_web_elige_tu_futuro_cesuga_4

Por último, el broche de oro de estas jornadas se pondrá el sábado 20 de junio en una provechosa sesión matinal (de 11:00 a 13:00 horas) focalizada por entero en el sector biosanitario. El centro de ef educación sanitaria, ubicado en la Avenida de Arteixo 17-19 en A Coruña, mostrará su robusta oferta educativa para perfiles esenciales en el sistema asistencial y de investigación. Los interesados podrán informarse sobre los Ciclos Superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Dietética, así como el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

CALENDARIO DE LOS OPEN DAYS DE EF CICLOS FORMATIVOS

1. Campus Cesuga (A Coruña) - ¡MAÑANA VIERNES!

Fecha: Viernes, 5 de junio | Horario: 17:00 a 20:00 h | Lugar: C/ Obradoiro 47, A Coruña

Orientado a perfiles tecnológicos, creativos y educativos:

Ciclo Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Ciclo Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

Ciclo Superior en Educación Infantil

2. Campus ef educación empresarial (Oleiros)

Fecha: Jueves, 18 de junio | Horario: 18:00 a 20:00 h | Lugar: C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros

Orientado a la estrategia corporativa, la gestión y el desarrollo de software: Ciclo Superior en Marketing y Publicidad

Ciclo Superior en Administración y Finanzas

Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

3. Campus ef educación sanitaria (A Coruña)

Fecha: Sábado, 20 de junio | Horario: 11:00 a 13:00 h | Lugar: Avda. de Arteixo 17-19, A Coruña

Orientado a la salud, la investigación clínica y el cuidado asistencial:

Ciclo Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Ciclo Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

Ciclo Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Ciclo Superior en Dietética

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)