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Vilagarcía

Las bailarinas del centro Gema Pizarro exhiben su arte en el Auditorio

Será este viernes a las 21 horas en la gala de fin de curso

Fátima Frieiro
04/06/2026 18:08
Las entradas para la gala pueden adquirirse por 4 y 3 euros según la zona
Las entradas para la gala pueden adquirirse por 4 y 3 euros según la zona
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El Auditorio Municipal de Vilagarcía acoge este viernes a partir de las nueve de la tarde la gala anual de fin de curso de la escuela de danza Gema Pizarro. En ella participarán más de medio centenar de bailarinas de diferentes edades. Ellas realizarán diferentes coreografías de baile contemporáneo y también clásico.

Las entradas para asistir al espectáculo tienen un coste de 4 euros en las zonas A y B y de 3 en la zona C. La taquilla estará abierta desde las cinco de la tarde.

El centro vilagarciano cumple 16 años formando en artes escénicas bajo la dirección de Gema Pizarro, ex bailarina profesional madrileña afincada en la capital arousana y que se formó en la Escuela Carmen Roche. El pasado abril el centro fue invitado al encuentro del Día Internacional de la Danza celebrado en Lugo.

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