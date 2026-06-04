La criminalidad sube siete puntos en Vilagarcía y se disparan los delitos sexuales

Agentes de la Policía Nacional en la Comisaría de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Los delitos subieron en siete puntos y medio durante el primer trimestre de 2026, según confirma el balance que hace público el Ministerio de Interior. Son varios los apartados que suben, siendo especialmente preocupante el incremento de los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de dos a cinco. No se registró ninguna agresión con penetración, mientras que el año anterior se denunció una.

Los robos con fuerza en domicilios subieron en un 85,7 por ciento, al registrarse trece entre enero y marzo del presente ejercicio. Los hurtos también subieron en veinte puntos y en el ámbito de los delitos contra el patrimonio solo descendieron las sustracciones de vehículos.

Otro apartado en el que se registra un descenso es el del tráfico de drogas, con dos delitos registrados frente a los nueve del mismo periodo del año anterior. En términos globales, la criminalidad convencional subió en 6,8 puntos, al pasar de 222 a 237 delitos en doce meses.

Una labor de concienciación

Pero también sube otro tipo de delincuencia que está generando preocupación en todas las Comisarías del mundo. Se trata de la cibercriminalidad que, en realidad, se computa por sus víctimas y no por los que delinquen. Fueron 81 las estafas informáticas que se denunciaron entre enero y marzo del presente ejercicio, frente a las 69 del mismo periodo del año anterior. El resto de delitos en la red bajó en 16,7 puntos. La Comisaría de Vilagarcía realiza un intenso trabajo de concienciación, con consejos para evitar caer en las trampas de las mafias