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Vilagarcía

El Trío Somoza, el Freddi vilagarciano o La Banda de Ayer estarán en San Pedro de Os Duráns

Las fiestas se celebrarán del viernes 26 al domingo 28 de junio

Olalla Bouza
04/06/2026 12:06
Os Duráns en San Pedro
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El barrio de Os Duráns se prepara ya para celebrar sus fiestas de San Pedro, que se llevarán a cabo en el último fin de semana de este mes (26, 27 y 28) y que estarán cargadas de música y otras actividades.

El Trío Somoza, que entusiasma al público con sus versiones de clásicos de todos los tiempos; La Banda de Ayer, Disco Euphoria, Dj Matrix, Los Supermirafloris y el Freddie vilagarciano serán las actuaciones. Pero también habrá tiempo para muchas más actividades, pensadas para todos los públicos.

 Comenzarán las fiestas el viernes 26, con un taller de taekwondo a cargo de Olimpic (19 horas) y después una exhibición de baile moderno con Nydia. La verbena será con La Banda de Ayer y el Trío Somoza y habrá sardiñada popular  hasta agotar existencias.

Cartel de Os Duráns
Cartel de Os Duráns
Cedida

 El sábado Fanfarria Furruxa abrirá los pasacalles y, después, habrá sesión vermú con Los Lunes al sol, con pulpeiro incluido. Por la tarde (19:30 horas) será el festival de fin de curso de Coda y la verbena contará con Disco Euphoria, Dj Matrix, Los Supermiraflori y Freddie. El domingo, Froallo se encargará de la Alborada, habrá concierto de la Banda de Música y sesión vermú con Dieguiño, para dar paso a una fiesta infantil

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