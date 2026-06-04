El PP alerta del estado “crítico” del muro de O Campanario y del “abandono” de los arenales

El PP señala que el muro del arenal está totalmente suspendido en el aire

El PP de Vilagarcía critica el mal estado en el que se encuentra el muro que hay en la playa de O Campanario, en Bamio. Señalan los conservadores que este se encuentra “suspendido en el aire y vencido hacia la arena” lo que – a su juicio– supone un peligro para los bañistas a las puertas de la temporada de verano. La portavoz de la formación conservadora, Ana Granja, expone que “es inasumible que una playa con bandera azul como la de Bamio presente esta falta de seguridad”.

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El PP cree que el de Bamio es un ejemplo de la “falta de planificación y gestión de los recursos públicos” por parte del gobierno municipal de Alberto Varela. De hecho exponen que hay “abandono” de todos los arenales, pese a que “recientemente se solicitó un préstamo de tres millones, de los cuales 250.000 euros estaban destinados específicamente a la puesta a punto de las playas de O Preguntoiro en Vilaxoán y de O Campanario en Bamio”.

Más recursos

El principal partido de la oposición cree que los fondos para mejorar el estado de las playas deben ser más y señalan que son indispensables para acometer las reformas integrales que se necesitan en Bamio y en Vilaxoán. “Mucho nos tememos que no se va a hacer nada efectivo en ninguna parte”, lamenta la portavoz Ana Granja.

Dice el PP que el arreglo de los citados desperfectos no es un capricho, sino una “necesidad básica” tanto para los vecinos de estas parroquias como para los visitantes y turistas que acuden a los arenales en cuestión.