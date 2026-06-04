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Vilagarcía

El Curtas convoca una nueva sección para piezas de terror y ciencia ficción creadas para el móvil

La organización elegirá solo diez de los trabajos que se presenten en esta categoría

Fátima Frieiro
04/06/2026 17:58
Una proyección del Curtas en una edición anterior
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El Curtas Festival do Imaxinario convoca una nueva sección para la edición de este año. Se trata de la “Vertical Fantastic Contest”, enfocada en explorar cómo respiran el terror, la fantasía y la ciencia ficción cuando se crean en formato vertical 9:16. La organización del festival busca cortos y series creados desde cero para el dispositivo móvil y que entiendan la verticalidad como parte de la historia.

La convocatoria para presentar los trabajos ya está abierta y pueden enviarse a través de las plataformas habituales. Todos los detalles están en la web www.curtas.org.

“Queremos ver como los creadores aprovechan este lienzo para generar inmersión y tensión de una forma distinta”, dicen desde Curtas. La organización seleccionará solo diez trabajos para que compitan por el galardón. Se valorará principalmente el talento y la perspectiva. Aunque se permite el uso puntual de inteligencia artificial como un apoyo creativo menor no se aceptarán proyectos que sean exclusivamente creados con esta fórmula. "La obra tiene que tener pulso y corazón humano", declaran.

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