El congreso Galicia4Energy definió en Vilagarcía los retos de la transición energética

El congreso se celebró en la sala de conferencia del Auditorio Municipal Mónica Ferreirós

Los retos de la transición energética y la I+G+I con sello gallego fueron algunas de las cuestiones que se debatieron en el congreso ‘Galicia4Energy: simposio sobre materiais para o almacenamento e a conversión enerxética’ organizado por el investigador del Ciqus, Manuel Souto.

El evento se celebró en el Auditorio de Vilagarcía y a él asistieron responsables de la Xunta de Galicia y también del gobierno municipal. Desde la administración autonómica destacaron que, a día de hoy, siete proyectos gallegos con ayudas del Consello Europeo de Investigacións se centran en las nuevas tecnologías para el almacenamiento y conversión de la energía. Además hay en total 55 que se desarrollan en Galicia y que están liderados por 44 investigadores.