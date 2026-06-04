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Vilagarcía

El congreso Galicia4Energy definió en Vilagarcía los retos de la transición energética

Fátima Frieiro
04/06/2026 18:30
El congreso se celebró en la sala de conferencia del Auditorio Municipal
El congreso se celebró en la sala de conferencia del Auditorio Municipal
Mónica Ferreirós
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Los retos de la transición energética y la I+G+I con sello gallego fueron algunas de las cuestiones que se debatieron en el congreso ‘Galicia4Energy: simposio sobre materiais para o almacenamento e a conversión enerxética’ organizado por el investigador del Ciqus, Manuel Souto.

El evento se celebró en el Auditorio de Vilagarcía y a él asistieron responsables de la Xunta de Galicia y también del gobierno municipal. Desde la administración autonómica destacaron que, a día de hoy, siete proyectos gallegos con ayudas del Consello Europeo de Investigacións se centran en las nuevas tecnologías para el almacenamiento y conversión de la energía. Además hay en total 55 que se desarrollan en Galicia y que están liderados por 44 investigadores.

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