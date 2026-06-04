El Concello advierte de que uno de los depósitos de betún sería una de las construcciones más altas de Vilagarcía

Infografía comparativa de lo que sería el depósito de betún con respecto a la mansión de los Duques de Terranova

El gobierno local insiste en su rechazo al proyecto de poner en marcha una planta de betún asfáltico en el Puerto de Vilagarcía, al que la Xunta acaba de dar luz verde ambiental. Señalan desde el ejecutivo que no están "sorprendidos" por la decisión de la administración autonómica, pero sí por el hecho de que asegure que "non houbo alegacións".

En su comunicado, la administración autonómica apuntó que no se había recibido ningún escrito, aunque posteriormente fuentes de la Consellería de Medio Ambiente explicaron que el Concello sí alegó en la fase de consultas a organismos afectados.

En cualquier caso, Ravella reitera el argumento dado entonces. Y es que uno de los depósitos se proyecta con una altura de 27 metros y con un diámetro de 30, lo que equivale a un edificio de ocho plantas y se convertiría "nunha das principais construcións da cidade. En canto ao volume, dentro dese cubículo entraría enteiro o palacete dos duques de Terranova, situado a escasos metros do parque", señalan fuentes municipales.

La alegación fue aprobada por la Xunta de Goberno Local el 15 de diciembre y remitida por registro a la Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético. Otros colectivos, como la PDRA, el sector del mar o grupos políticos como el BNG, EU y Podemos, también mostraron su rechazo a esta instalación.

"Gran impacto visual"

El Concello está preocupado por el impacto que tendrá en el paisaje, aunque reconocen que cumple con la normativa urbanística que afecta al Puerto. "Duplican a altura dos depósitos existentes na actualidade", apuntan desde el gobierno local, que considera que incidirán "na imaxe urbana cara á Rúa Valle Inclán, afectando ás vistas próximas e creando unha barreira que, dependendo do punto de visión dende a rúa, acada unhas dimensións e impacto visual importantes ás persoas que percorren a devandita vía, tanto en vehículo como a pé".

El ejecutivo apunta que siempre defendió "e defenderá" el crecimiento del Puerto, por ser un elemento dinamizador "fundamental" de la economía local, pero "non así nin a calquera prezo. Toda persoa sensata entende que instalar un depósito de 27 metros de alto por 30 de ancho ao pé da Rúa Valle Inclán e a escasos metros dun elemento patrimonio como é a Casa dos Terranova non ten xustificación posible".

Por todo ello, desde el gobierno que preside el socialista Alberto Varela confían en que, en las siguientes fases del trámite administrativo de este proyecto, se tengan en cuenta las alegaciones del gobierno local que están seguros de que "comparte a inmensa maioría dos vilagarciáns".