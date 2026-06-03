UPTA presenta una ambiciosa reforma del Estatuto del Autónomo

Eduardo Abad, presidente de Agtamar-UPTA D.A.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, con sede en Vilagarcía, acaba de culminar una propuesta integral del Estatuto del personal por cuenta propia. Se trata, explica, de la reforma más ambiciosa desde que entró en vigor la norma, en 2007.

Es el resultado de un proceso de participación y escucha activa realizado durante los últimos meses, en el que participaron más de 150 asociaciones sectoriales e intersectoriales de todo el territorio nacional, representativas de la práctica totalidad de las actividades económicas desarrolladas por trabajadores autónomos. UPTA recogió sus principales demandas, preocupaciones y reivindicaciones. La entidad que preside Eduardo Abad considera que el colectivo cambió radicalmente en las dos últimas décadas.

Principales medidas

Los principales ejes de la reforma son la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas al ámbito digital y virtual, para ofrecer seguridad jurídica; el avance en derechos individuales y colectivos, en el camino hacia una mayor equiparación en garantías, representación y protección con respecto a los asalariados; mejoras en la prestación por cese de actividad, la jubilación, las contingencias profesionales, la incapacidad laboral, la cobertura asistencial o la protección ante situaciones extraordinarias; la regulación de la Trade, para adaptarla a nuevas realidades y reforzar el control frente a un uso fraudulento; la incorporación de medidas específicas para la prevención de riesgos laborales; mecanismos para facilitar la recuperación en situaciones de dificultad, favoreciendo el reemprendimiento y las segundas oportunidades; actualización de incentivos y bonificaciones para garantizar el relevo generacional o una “profunda reforma fiscal” para minorizar la presión. “Es el momento de los autónomos”, señala el presidente, Abad Sabarís.