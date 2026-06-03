Ravella busca una solución técnica para dar respuesta a las deficiencias de la Rúa Faxilde

Imagen del estado de la Rúa Faxilde Mónica Ferreirós

Técnicos del Concello analizan las posibilidades que existen para solucionar las deficiencias detectadas en la Rúa Faxilde y por las que un grupo de vecinos se concentraba estos días con un cabreo visible. Desde el Concello explican que lo qeu se está valorando es si se ejecuta una actuación urgente con vistas a un proyecto más ambicioso en el futuro o si bien ya se inicia un proceso de licitación para contratar a una empresa especializada.

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Desde la administración local declaran que la solución no es sencilla dadas las características del suelo y de la propia calle. Exponen que las tuberías más antiguas están enterradas a cuatro metros de profundidad y que, en algunos puntos, hay casas construidas a muy poca distancia y con escasa cimentación. De ahí que las obras que se lleven a cabo tengan que ser muy meticulosas para que no afecten a viviendas.

En todo caso el ejecutivo local insiste en que su compromiso con los vecinos que viven en las zonas del rural de la ciudad es “constante e evidente”. De hecho recuerdan las inversiones que se realizaron en la Rúa Sobrán (con una fisionomía muy parecida y con la complejidad que ahora se encuentra en la Rúa Faxilde) o en la Rúa Canto. Además sobre el vial que ahora está en cuestión recuerdan que su asfaltado está incluido en el listado de carreteras que se mejorarán con el nuevo plan de este año.

El Concello esgrime que los técnicos ya estaba en la zona cuando se hizo la protesta y que la última reunión que el alcalde tuvo con los vecinos fue en el mes de enero.