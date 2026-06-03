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Vilagarcía

Perfumerías Avenida, con tiendas en Vilagarcía y Caldas, presenta un ERE que afecta solo a vendedoras

La compañía alega que las ventas están "muy debajo de la media del sector"

Fátima Frieiro
03/06/2026 18:15
La tienda de la cadena en Vilagarcía está en la Praza da Independencia
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Perfumerías Avenida acaba de presentar un Expediente de Regulación de Emprego (ERE) que afectará a un máximo del 15% de sus casi 700 empleados en tiendas repartidas por toda España. La compañía tiene venta física en locales de Vilagarcía y de Caldas, que en sus escaparates lucen estos días ofertas especiales. Aun así las empleadas se muestran tranquilas y a la espera de más información sobre a quién y cómo afectará exactamente la medida. La firma señala que los 105 despidos previstos afectarán únicamente a vendedoras y no al personal administrativo.

Fuentes empresariales justifican la decisión en que las ventas del grupo están "muy por debajo de la media del sector". Así pues lo que se prevé desde la compañía es iniciar un nuevo plan de negocio con el objetivo de construir las bases para un futuro sostenible. Entre las nuevas fórmulas de trabajo que se van a impulsar destacan el crecimiento en redes sociales, la apertura de un canal de TikTok y la colaboración con "influencers" impulsándose así en el ámbito digital.

El Grupo Recio, empresa matriz y propietaria de Perfumerías Avenida, señala que la mayoría de los trabajadores afectados por el ERE son vendedoras, dado que este no llega a los puestos administrativos. Además ha matizado que los colectivos más desfavorecidos por situaciones personales serán tratados de la mejor forma posible.

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