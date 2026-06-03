Luz verde ambiental a la planta de betún asfáltico en el Puerto de Vilagarcía

Vistas del Puerto de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde al proyecto para poner en marcha una planta de almacenamiento de betún asfáltico en el Puerto de Vilagarcía. La administración autonómica explica que en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente se concluye que "non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto, sempre que se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada, como na propia resolución autonómica".

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por los promotores fue sometida a participación pública. Desde la Xunta señalan que no se recibió ninguna alegación o escrito al respecto en este trámite y que, al mismo tiempo, fueron consultados un total de once organismos interesados.

Es en este segundo paso donde la administración municipal alegó al proyecto. En este sentido, desde Ravella pedían que se revisase el volumen de los tanques propuestas, al considerarlo como "una auténtica barrera arquitectónica". Y es que uno de los depósitos proyectados tiene una altura de 30 metros, por lo que sería más alto que un edificio de ocho plantas.

Fruto de las consultas realizadas por la Xunta, explican, se realizó la valoración correspondiente y se establecieron condicionantes que se añaden a los ya incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Sin impacto

La Xunta defiende que estas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas en sus respectivos informes, con relación a aspectos como la protección de la atmósfera, de la población, de la salud, de las aguas y de los lechos fluviales; la gestión de residuos, fauna y vegetación; la integración paisajística o medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones.

Una vez emitido el informe de impacto ambiental, que no exime a los promotores de la obligación de lograr todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y, en los próximos días, saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia.

Almacenarán 250.000 metros cúbicos al año

En cuanto al proyecto, promovido por la empresa Betunes Gallegos SLU, se desarrollará en dos parcelas e incluirá la instalación de una tubería de interconexión entre ambos espacios de almacenamiento y el muelle.

En concreto, en la primera de las parcelas se construirán tres nuevos tanques de almacenamiento con una capacidad útil total de aproximadamente 31.000 metros cúbicos, además de preverse obras de desmantelamiento de las instalaciones existentes, la construcción de edificaciones auxiliares o la instalación de tuberías para la conducción del betún desde el Puerto. Las estimaciones son de un almacenamiento anual de 250.000 metros cúbicos.

En la parcela segunda se pondrá en marcha una instalación ya existente con capacidad útil de 6.000 metros cúbicos, incluyendo el mantenimiento y reparación de tanques, tuberías, edificaciones, sistemas eléctricos y otros equipos necesarios para el almacenamiento y distribución del betún, con una capacidad prevista de 70.000 toneladas anuales. Además, gracias a la canalización subterránea se permitirá el transporte del betún desde los barcos atracados en el Puerto hacia los tanques de almacenamiento y viceversa, "optimizando así a loxística e o manexo do material".