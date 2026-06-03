Los "Comelixos" desembarcan en Praza de Galicia para concienciar sobre la gestión de residuos

Alberto Varela y Tania García, junto a responsables de Urbaser, en la presentación de la campaña Comelixo hace unos meses Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Urbaser, sacan a la calle una campaña para informar a la ciudadanía sobre las acciones que este departamento lleva a cabo a lo largo de todo el año. Será con motivo de la conmemoración del Día Mundial do Medio Ambiente este viernes y bajo el lema de “Ti tes a chave”.

La actividad se centralizará en la Praza de Galicia en una carpa atendida por técnicos de la empresa. Lo que se busca es informar de primera mano sobre los servicios que hay, que van desde la separación exclusiva de orgánica a través del contenedor marrón hasta el servicio de recogida de voluminosos y restos de poda. También los programas que hay de compostaje doméstico y comunitario, así como el Punto Limpo y los puntos limpios móviles.

La familia "Comelixo"

En la carpa de la Praza de Galicia habrá además un punto limpio informatizado y se expondrán los nuevos paneles de la campaña de concienciación sobre el abandono de residuos voluminosos en la calle que se están poniendo en marcha por parte del Concello y Urbaser. También estarán todos los miembros de la familia “Comelixo” para anunciar que el próximo día 17 se entregarán los premios del concurso de dibujo en el que participó el alumnado de los centros educativos de la capital arousana.

Tanto desde el gobierno local presidido por Alberto Varela como por parte de la empresa concesionaria hacen un llamamiento a sumarse al uso del contenedor marrón. La carpa informativa estará habilitada desde las diez y media de la mañana a la una y media de la tarde. Desde la administración local indican que en próximas fechas se harán nuevas jornadas. De esta forma se busca que las familias y ciudadanos concienciados con el medio ambiente hagan todo lo que esté de su mano.