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Vilagarcía

El nuevo paso de peatones que une el Miguel Hernández con la zona de O Ramal ya está operativo

Fátima Frieiro
03/06/2026 19:57
El paso ya puede usarse con normalidad
El paso ya puede usarse con normalidad
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El nuevo paso de peatones que conecta la zona del parque del Miguel Hernández con O Ramal ya está operativo después de que los trabajos hayan finalizado. El Concello proyectó esta modificación del lugar en el que ya había otro paso de cebra para facilitar y agilizar el paso de peatones y –por consiguiente– el tránsito de vehículos de motor.

La actuación no ha estado exenta de polémicas, dado que hubo desencuentros con el Puerto que casi hacen peligrar la financiación europea con la que cuenta la administración local para llevar a cabo todo el proyecto de la pradera de O Ramal.

Finalmente el Puerto dio autorización precisamente para evitar esa pérdida, pero requiriendo más documentación pendiente a Ravella.

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