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Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía busca un nuevo conserje

Convoca una bolsa de empleo

Olalla Bouza
03/06/2026 17:04
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilagarcía aprueba la convocatoria y las bases generales para la formación de una bolsa de empleo de operario- conserje, perteneciente a la Agrupacións Profesionais AP (anterior grupo E). 

La Xunta de Goberno Local aprobó esta medida en diciembre del año pasado, para el nombramiento como funcionario interino y por el procedimiento de oposición. 

Para participar es necesario, entre otros requisitos, tener más de 18 años, no tener condenas por delito doloso ni estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, así como no padecer enfermedad que impida el desarrollo de las funciones del cargo. Las instancias se presentarán en el Rexistro del Concello en el plazo de ocho días.

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