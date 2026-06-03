Bocados gourmet para todos los paladares: Estos son los locales de la Ruta das Tapas de Vilagarcía

La Ruta das Tapas e Compras fue presentada en la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

Vilagarcía hará gala de su mayor fuerte gastronómico: las tapas. La asociación de hosteleros y comerciantes Zona Aberta organiza la segunda edición de la Ruta das Tapas e Compras, que arranca este jueves a las siete y media de la tarde y se prolongará hasta el día 14. En la iniciativa participan un total de once establecimientos hosteleros, que ofrecerán pequeños bocados gourmet a un precio único de 4 euros. Si la tapa va acompañada de una copa de vino Martín Códax el precio es de 6 euros.

Variedad y gusto

Los negocios que participan en esta edición son Lamarta con una mini hamburguesa con patatas; La Baldosa ofrecerá un Japo-Taco de la Ría; Doña Tapa fusionará el mar y la tierra en su propuesta y el Xoxé`s ofrece un Arancini de pulpo.

El Pepe Quilé apuesta este año por un Arousa nun bocado con el mejillón como protagonista, mientras que el Ayahuasca ofrece un lomito saltado. El Tantra tiene el cono de maíz relleno y El Trastero una ensaladilla de pulpo y langostinos. Por su parte A Plaza de Carril muestra este año un bocadito de falso niguiri y el Mezclum y taco. El Casablanca por su parte tiene como propuesta ribs hot chilli peppers.

Los horarios en los que se despacharán las tapas son de 12 a 14 horas y de 19:30 a 21:30, salvo el primer día, que arrancará solo de tarde.

Sorteo entre participantes

Como es habitual las personas que consuman en los locales que participan en la iniciativa podrán votar por su favorita y entrar en el sorteo de uno de los tres lotes de 100 euros en vales de compra. Como marca la tradición también habrá distintivo para la mejor tapa, tanto para la que sea reconocida por un jurado profesional como por el público.

La presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, manifestó que esta es una buena ocasión para disfrutar de lo mejor de la hostelería local, referente en O Salnés.