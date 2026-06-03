Aprobado el plus de nocturnidad para Policía Local y Emerxencias de Vilagarcía tras años de lucha

Un agente de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Pleno de Vilagarcía aprobó, en su última sesión, el plus de nocturnidad para la Policía Local y el Servizo Municipal de Emerxencias. Se aplicará, además, a los trabajadores del parking Xoán XXIII en cuanto comiencen a tener este horario.

Es una demanda que lleva años sobre la mesa, defendida especialmente por los delegados sindicales de la Policía, y que ahora es aprobada debido, apuntó la portavoz del ejecutivo durante el Pleno, Tania García, a una “sentencia xudicial”.

Lo que aprobó la Corporación fue una modificación de la Relación de Postos Laborais para que la valoración de los puestos tenga en cuenta las noches en su compensación económica.

Además, también se aprobó, en base a lo acordado en la Mesa de Negociación, la modificación del artículo 44 del acuerdo marco de la Policía Local, que queda redactado de la siguiente forma: “Enténdese por xornada nocturna cando polo menos a metade da xornada diaria estea comprendida entre as 22 horas do día de inicio e as 8 horas do día seguinte”. El Pleno aprobó por mayoría esta modificación, que responde a una serie de reuniones entre la concejala de Personal, Sonia Outón, y el Comité de Empresa y la Xunta de Personal del Concello, que lleva muchos años reclamándolo.