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Vilagarcía

‘A Incomunicación’, de Andrea F. Maneiro, se lleva el bronce al mejor poema de Galicia en 2025

Fátima Frieiro
03/06/2026 20:13
Andrea Maneiro con Manuel Dopico, que pondrá la música
Andrea Maneiro con Manuel Dopico, en una imagen de archivo
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‘A Incomunicación’ de la vilagarciana Andrea F. Maneiro se ha llevado el tercer puesto en el certamen aRi[t]mar, que elegía los mejores poemas del año 2025 tanto en Galicia como en Portugal. La arousana se ha hecho con el bronce en un concurso muy reñido y con gran calidad literaria. El primer puesto en la categoría de mejor poesía en Galicia fue para ‘Un mar que soña’, de Andrea Nunes Brións. El segundo puesto se lo llevó ‘V’ de Elisabeth Oliveira.

La finalidad de este premio no es otra que la de difundir la música y la poesía, así como aproximar la cultura y la lengua de Galicia y de Portugal.

Andrea F. Maneiro ha publicado varios poemarios y muchos de ellos han sido reconocidos en prestigiosos premios literarios. Ahora, en el de aRi[t]mar, se hace con un bronce que la coloca como una de las firmas destacadas del panorama poético del momento.

Por otra parte ‘Indigestão’, de Ana Gago, fue elegida la mejor en la categoría de la poema en Portugal. El segundo y el tercer puesto en esa modalidad fueron, respectivamente, para ‘Trocar de água’ de Daniel Jonas e ‘Música de Ninar no Buraco’ de Pedro Pereira Lopes.

Un certamen que ayuda a unir similitudes lingüísticas por encima de las fronteras físicas.

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