Vilagarcía y Sanxenxo buscan, sin éxito, cubrir puestos de camarero para pisos y bares

Los negocios de hostelería reclaman más camareros

La inminente llegada de la nueva temporada estival llega a O Salnés con viejos problemas. Los negocios hoteleros y hosteleros de Vilagarcía y Sanxenxo no encuentran personas trabajadoras para cubrir los puestos que más necesitan en esta época. Así lo señalan desde la Fundación Amigos de Galicia que apuntan que, en el caso de la capital arousana, hay vacantes para puestos de camarero y ayudante de cocina. Al requerir para ellos experiencia previa la dificultad para encontrar personas candidatas es mayor. En lo referente a Sanxenxo los perfiles más solicitados son los de camarero de pisos. Este puesto, dice la entidad, presenta dificultades de cobertura debido a las limitaciones de movilidad de las personas candidatas. De hecho hay una parte importante que no dispone de vehículo propio y este tipo de trabajos no siempre son compatibles con los servicios de transporte público existentes.

Amigos de Galicia matiza que la hostelería, el sector servicios en general y el sector del mar son los ámbitos que mayor demanda de contratación presentan en la comarca de O Salnés, especialmente durante los picos turísticos. La entidad cerró el año 2025 con 4.095 atenciones de orientación laboral y 866 inserciones en la provincia.

La entidad expone que "non estamos ante unha falta de persoas que queiran traballar, senón ante unha dificultade para facer coincidir as necesidades das empresas coa realidade persoal e familiar de moitas persoas demandantes de emprego". De ahí que hagan un llamamiento a la importancia de incrementar las medidas de conciliación.