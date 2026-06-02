Varela reitera a Renfe la necesidad de recuperar el tren "madrugador" a Madrid

El alcalde, Alberto Varela, se reunió con responsables de Renfe

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, mantuvo una reunión con responsables de Renfe para conocer de primera mano los cambios que se introducirán en el transporte ferroviario a final de este año. Tal y como se había anunciado hace unas semanas las frecuencias y el número de plazas se incrementarán en el Eixo Atlántico en un 24%.

En el encuentro el alcalde arousano reclamó la importancia de recuperar el servicio “madrugador” a Madrid, con salida a primera hora de la mañana de Vilagarcía y que permitiría (como se hacía cuando existía) visitar la capital y volver en el mismo día para realizar gestiones.

Más trenes

Los responsables de Renfe explicaron que las medidas recogidas en el llamado Plan Galicia tienen como objetivo mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda en los desplazamientos recurrentes. Por ello se incorporarán nuevos servicios en horas punta – especialmente por la mañana y por la tarde-noche– reforzando así la regularidad y la capacidad en los momentos en los que hay mayor presión del tráfico.

El regidor vilagarciano valoró de forma positiva las medidas previstas, ya que el creciente número de usuarios del transporte ferroviario hace necesario aumentar la oferta.