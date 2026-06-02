Temperatura de récord en el mar de Vilagarcía: Roza los 23 grados en mayo

Bañistas en A Compostela Gonzalo Salgado

Las aguas de baño de Vilagarcía alcanzaron un preocupante récord de temperatura durante el mes de mayo, llegando a rozar los 23 grados en plena orilla de la playa en los días más calurosos, como el 27 de mayo. Así lo refleja en los datos históricos de Puertos del Estado. La entidad advierte, en cualquier caso, de que es una tendencia generalizada en absolutamente todas las boyas de la zona del Mar Cantábrico y de Galicia, pero también del Mediterráneo. Llama especialmente la atención la escasa diferencia que se percibe, precisamente, entre estos puntos, antes bastante distinguibles.

En el caso de Vilagarcía, entre el 25 y el 31 de mayo no hubo un día en que el agua bajase de los 18 grados centígrados. Así lo muestra el mapa interactivo de Puertos del Estado, en el que se puede ver incluso como en la jornada del miércoles 27, bastante calurosa, el agua llegó a rozar los 25º. Es una cifra que hace años era difícil de alcanzar en el epicentro del verano, es decir, en julio y agosto.

De hecho, durante el mismo periodo de los años inmediatamente anteriores no se dan estos valores. Eso sí, ya en 2025 se advertía una subida, pero situándose siempre entre los 18 y los 19 grados, salvo los dos últimos días del mes, que fueron muy calurosos, y en los que alcanzó los 22. Las cifras son las que se dan en las horas más altas del día, es decir, entre las dos y las seis de la tarde. En todo caso, durante este mes de mayo, tampoco se registró una bajada importante de los valores durante la noche, especialmente en las zonas costeras.

Puertos del Estado recibe toda la información de sus redes de medida en tiempo real y gestiona y distribuye los datos de la temperatura y otras variables del mar, como oleaje o corrientes.

Desde la entidad señalan que doce de las quince boyas de la red exterior, así como seis de las catorce de la costera, registraron en 2026 su máxima temperatura en el mes de mayo.

En la actualidad, las aguas de la costa vilagarciana registran una temperatura de unos 18 grados, que sigue siendo alta para la época del año pero que también refleja un descenso con respecto a la semana pasada, que se da también fuera del mar.

El récord estatal registrado por Puertos del Estado se dio en la boya de Mahón (Menorca), con 26,58 grados, que se alcanzaron el día 27 de mayo, que fue también uno de los más calurosos en la comarca arousana.

Afecta al marisqueo

Lo cierto es que la subida de la temperatura de las aguas hace ya tiempo que es una preocupación para el sector del mar, que se ve muy afectado ya que es una de las principales causas de la muerte de los bivalvos. Así lo apuntó directamente la Consellería do Mar en los últimos meses, advirtiendo de que precisamente en estos años se está registrando un incremento notable, también durante la temporada de invierno.

Esta circunstancia desciende la salinidad de las aguas y los temporales que se registraron durante los primeros meses del año acabaron de dar la puntilla a un marisco que lleva años en la cuerda floja. Todo ello conlleva una bajada de producción que lleva al sector a reclamar medidas excepcionales. Ya en julio de 2023, un episodio de muerte masiva de navajas puso en relevancia el aumento de la temperatura del mar.

Mapa con la temperatura del agua el día 27 Puertos del Estado

Precisamente en este sentido se manifestó ayer en el Parlamento la conselleira, Marta Villaverde, que defendió que se actuó “con rapidez” y con un plan que destina 23 millones de euros a paliar este problema.

Lo cierto es que la subida de la temperatura del mar es uno de los síntomas del cambio climático y son numerosos los colectivos medioambientales y ecologistas que advierten de la necesidad de tomar medidas para minorizar su impacto.

Apertura de quioscos

Por otra parte, Vilagarcía se prepara para disfrutar de un verano que llegó anticipado, con una segunda mitad de mayo que ya llenó los arenales de A Concha-Compostela, A Covacha, O Preguntoiro y Campanario. Una de las novedades de este año será la llegada a la playa principal y al Paseo que une Vilagarcía con Carril de cuatro nuevos chiringuitos. Además, otro más se instalará en Saíñas. Es fruto de los cambios en la Ley de Costas, que permite al Concello asumir la competencia en esta materia.

A estos se suman los que ya funcionan en el principio del Paseo, en A Concha, o el de la playa de O Campanario, pero también el del parque de A Compostela que comenzará a funcionar en breve, ya que los pliegos establecen que el periodo de apertura es del 1 de junio al 30 de septiembre. Es una amplia oferta para pasar el verano en Vilagarcía. La temporada oficial comienza el 21 de este mes. Un poco después llegarán los socorristas, que estarán desde el 1 de julio hasta que finalice septiembre. La intención del Concello es la de contratar doce vigilantes.