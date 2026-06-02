Nueva campaña contra el abandono de voluminosos en la calle

Residuos y voluminosos acumulados Cedida

El Concello de Vilagarcía y la empresa Urbaser impulsan una nueva campaña para informar y advertir a la población sobre la correcta gestión de los residuos voluminosos. La iniciativa en esta ocasión es muy directa, dado que se colocarán paneles de pie en los lugares en los que se depositan de forma indebida residuos de estas características. La campaña apela a la ciudadanía con el mensaje: “Para todo o que ves aquí tirado, hai un espazo no Punto Limpo”.

Llamar antes

Además de la llamada de atención, los carteles incluyen un código QR mediante el que ampliar la información sobre los horarios y el contacto de las instalaciones de Pinar do Rei. En ellos se recuerda que no se deben dejar en la calle voluminosos sin haber avisado previamente al servicio para que puedan pasar a recogerlos. El número de teléfono al que deben dirigirse es 986 501 617.

Uno de los paneles que se puso en O Piñeiriño ya ha desaparecido y el Concello apela a las buenas prácticas

La edila responsable del área, Tania García, pide la máxima colaboración a la ciudadanía tanto en lo que se refiere a seguir las normas que garantizan el correcto funcionamiento del servicio como respecto a la propia campaña, dado que el panel instalado en O Piñeiriño ya desapareció. “A mala praxe duns poucos estraga o bo facer dos demais”, dice.