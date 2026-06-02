Los vecinos se plantan en Faxilde: “As tuberías teñen máis de 60 anos”

Los vecinos reivindican una mejora en la calle que está sin arreglar Mónica Ferreirós

Los vecinos de Faxilde están hartos. La situación de la calle que lleva precisamente el mismo nombre que el lugar los lleva – desde hace ya meses– por el camino de la amargura. De ahí que decidiesen salir a la calle para reclamar lo que, consideran, “é de sentido común”. Señalan los afectados que las actuaciones de mejora en los viales del entorno se hicieron en la Rúa Sobrán y en la Rúa do Canto. Sin embargo, inciden, “quedou sen facer o tramo do medio”.

Las consecuencias de esa decisión no tardaron en salir a la luz. “As tuberías terán sobre 60 anos e o que fan é perder auga e ter moitísimas avarías”, explican los vecinos. Como resultado de esto no solo se quedan en suministro en esas ocasiones, sino que las fugas provocan importantes destrozos en el firme de la carretera. “No que vai de ano xa se afundiu o firme ata en oito ocasións”, explican.

Hasta el momento – lamentan– lo que se ha hecho “son parches que non solucionan o problema, que é o que queremos”. Uno de esos parches consistió en echar grava sobre el firme que se había hundido. “Como pasa moito tráfico, o que aconteceu é que esa grava aínda se fundeu máis”, explican las personas afectadas. A continuación se puso un panel de metal encima que “non nos deixa durmir de noite, porque fai un ruído tremendo cada vez que pasa un coche ou un camión”.

Y es que los vecinos de Faxilde recuerdan que este vial no es una calle menor, sino que el tránsito de vehículos es constante. “Pasan os autobuses para a escola, pasan os dos servizos do gas e do butano. Ademais tamén se usa moito como vial secundario para evitar o tráfico o que incrementa o paso de vehículos e, polo tanto, o desgaste da calzada”, declaran.

Los vecinos indican que presentaron un escrito en el Concello comunicando la situación y que también pidieron una reunión con el alcalde, Alberto Varela, para la que “non tivemos resposta”.

Es por ello que entienden que “o que non queremos é máis parches, senón unha solución definitiva”.

Desde la asociación de vecinos indican, de hecho, que poco tiempo después de la pequeña protesta que hicieron en la calle se presentaron en la zona técnicos del Concello para valorar qué se puede hacer en ese tramo. La solución que piden podría estar, así pues, un poco más cerca tras las veces que tocaron en la puerta municipal.