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Vilagarcía

Fernando Romay reivindica el talento sénior en Vilagarcía: "No somos mayores, somos experimentados"

El exjugador fue la estrella en unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio

Fátima Frieiro
02/06/2026 18:38
Fernando Romay fue la estrella invitada de la jornada
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Mónica Ferreirós
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La reivindicación del talento sénior y las posibilidades laborales más allá de los 45 años fueron los ejes sobre los que giró el evento “El poder de reinventarse” organizado en el Auditorio por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

La jornada contó con el exjugador de baloncesto, Fernando Romay, como invitado especial. Fue él el que ofreció su visión sobre su giro profesional y cómo tuvo que reinventarse. “No somos mayores, somos experimentados. En mi caso, yo soy joven con canas porque tengo ilusión, tengo ganas de aprender y además tengo una cosa que los demás no tienen, que es la experiencia”, declaró.

Unas referencias que también utilizó el vocal del Comité Ejecutivo de la entidad cameral, Miguel Ángel García Miguéns. Este resaltó que “hoy estamos aquí para demostrar en primera persona que el talento sénior es un gran activo que aporta experiencia, resiliencia y flexibilidad”.

Otros nombres como el de la coordinadora del Observatorio Ocupacional del SEPE en Pontevedra, Ángeles Villar, destacaron que “como sociedad no podemos desaprovechar el potencial que representan los mayores de 45 años, un colectivo que aporta un importante valor añadido al mercado laboral”.

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