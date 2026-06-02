Vilagarcía
Denuncian a un conductor sin carnet en Vilagarcía
Además, arrojó un resultado indiciario positivo en la prueba de drogas
La Policía Local de Vilagarcía denunció a un conductor que circulaba a las 11:40 horas sin carnet por la Rúa Daniel Espiño, en Trabanca Badiña, ya que perdió todos los puntos. Además, fue sometido a la prueba de detección de presencia de drogas, que arrojó un resultado indiciario positivo, que deberá ser refrendado mediante el análisis en laboratorio de una segunda prueba. Deberá presentarse para un juicio rápido por un presunto delito de conducción sin permiso.