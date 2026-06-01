Vilagarcía acoge mañana una jornada orientativa sobre el poder de reinventarse

Fernando Romay en una de las jornadas del programa ‘Talento 45+’ Cedida

El Auditorio Municipal de Vilagarcía acogerá mañana, a partir de las 10:00 horas, ‘El poder de reinventarse’, un evento que organiza la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa junto al diario digital 65YMÁS. Este encuentro se enmarca dentro del Programa ‘Talento 45+’, impulsado por la Cámara de Comercio de España y financiado por la Unión Europea y tiene por objetivo ofrecer orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de personas desempleadas o inactivas laboralmente con edades comprendidas entre los 45 y los 60 años.

Este proyecto, que viaja por toda la geografía española, busca proporcionar a los asistentes las claves para reinventarse y alcanzar el éxito profesional a la vez que concienciar de la importancia del talento sénior.

Miguel Ángel García Miguéns, vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de PVV, será el encargado de inaugurar el acto, al que asistirán también la coordinadora del Observatorio Ocupacional del SEPE en Pontevedra, Ángeles Villar; el diputado Javier Tourís; el director territorial en Pontevedra de la Consellería de Emprego, José Antonio Rodríguez Fachado; y el concejal de Emprego del Concello de Vilagarcía, Álvaro Carou.

Programación completa

Tras la recepción e inauguración de la jornada, a las 10:30 horas tendrá lugar la primera sesión y la principal ‘El poder de reinventarse’, conducida por el reconocido exjugador de baloncesto Fernando Romay. A las 10:50 horas se dará paso a la sesión ‘Un caso de éxito: Fundivisa’ y poco después, a las 11:00 horas, tendrá lugar una mesa de debate sobre el valor de la experiencia y el por qué de apostar por los mayores de 45 años.

A las 11:30 horas el debate cambiará de tesitura para hablar de ‘Inteligencia Artificial: ¿amenaza u oportunidad?’, una sesión que conducirá Luis Collado, responsable de Google News en España. Finalmente a las 12:00 horas el coloquio ‘Tu experiencia militar tiene futuro: Recursos para tu salto al sector civil’, sobre cómo transformar años de servicio en el perfil que buscan las empresas, pondrá punto y final a una sesión matinal basada en el poder de reinventarse.

Stands sobre empleo

El auditorio contará desde las 10:00 horas con un espacio de stands en la galería dirigido a personas mayores de 45 años en situación de desempleo, que podrán interactuar cara a cara con responsables de Recursos humanos de destacadas empresas, conocer ofertas de empleo vigentes y poder participar a procesos de selección abiertos.