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Vilagarcía

Un coche provoca daños en una cornisa de la Plaza de Vilagarcía al descargar mercancías

La Policía Local se desplazó a la zona aunque el accidente se saldó sin consecuencias personales

Olalla Bouza
01/06/2026 20:14
Zona dañada de la Plaza de Abastos
Zona dañada de la Plaza de Abastos
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Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía se desplazó esta mañana, a las 10 horas, a la Rúa Alexandre Bóveda porque un vehículo causó daños al edificio de la Praza de Abastos. El coche pretendía descargar mercancías, cuando chocó contra la cornisa. El accidente se saldó con daños materiales, aunque Emerxencias tuvo que comprobar la estabilidad del elemento golpeado.

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