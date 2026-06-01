Un coche provoca daños en una cornisa de la Plaza de Vilagarcía al descargar mercancías

Zona dañada de la Plaza de Abastos Cedida

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía se desplazó esta mañana, a las 10 horas, a la Rúa Alexandre Bóveda porque un vehículo causó daños al edificio de la Praza de Abastos. El coche pretendía descargar mercancías, cuando chocó contra la cornisa. El accidente se saldó con daños materiales, aunque Emerxencias tuvo que comprobar la estabilidad del elemento golpeado.