SOS Sanidade convoca en Vilagarcía una concentración contra las listas de espera

Miembros de SOS Sanidade Mónica Ferreirós

La plataforma SOS Sanidade convoca para las 12 horas del próximo jueves, 4 de junio, una concentración delante del Hospital do Salnés, con el objetivo de protestar por las listas de espera y, en general, por la situación de la sanidad, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria. Además, a las puertas ya del verano, vuelven a reclamar que la comarca cuente con dos ambulancias medicalizadas y que no se traslade la de Vilagarcía a Sanxenxo.

El portavoz del colectivo, José Manuel Ribadomar, explicó que las listas de espera para el médico de cabecera se encuentran entre los 10 y los 15 días y que para una analítica se están dando casos de retrasos de un mes. "A porta de entrada principal á saúde debería ser a Atención Primaria", apuntó Ribadomar, que incidió en que, ahora mismo, son las urgencias, unos servicios que "non están preparados para atender a este volume de xente".

Incentivar las bajas

Una situación que aseguran que también se da en el ámbito hospitalario, tanto para pruebas diagnósticas como para especialistas, saturando de nuevo los servicios de urgencias, apuntan desde SOS. "Empuxan á xente a acudir á privada, pero os que poden pagala, fomentando a desigualdade sanitaria", critica Ribadomar.

La plataforma también reclama, aprovechando el concurso del 061, reclaman una ambulancia más de soporte vital básico para Vilagarcía. La diputada del BNG, Montse Prado, criticó las medidas anunciadas por la Consellería de Sanidade para incentivar a los médicos que reduzcan el tiempo de baja. "Afortunadamente hai moitos profesionais que se están rebelando", apuntó la nacionalista, que recordó que "cada paciente ten unha historia clínica diferente" y que no se pueden establecer los mismos plazos para todos. "É un auténtico escándalo", concluyó Prado.