Luz Gabás, Pérez Gellida, Arantza Portabales, Ángela Banzas y mucho más: Aquí está el programa de Vilagarcía, Cidade de Libro

Presentación de Cidade de Libro Mónica Ferreirós

Vilagarcía se prepara para acoger el "evento literario" del año, la sexta edición de una cita que va mucho más allá de una feria del libro y que convierte durante una semana a la localidad en todo un volcán de versos, palabras y conversaciones. La sexta edición llega cargada de nombres tan conocidos como los de Luz Gabás- autora de 'Palmeras en la nieve', entre otros éxitos-, César Pérez Gellida- superventas con la trilogía 'Memento mori' y el duelo entre Sancho y Augusto- o la finalista del premio Planeta, Ángela Banzas, entre otros.

La cita está organizada por las concellerías de Cultura y Xuventude. El alcalde, Alberto Varela, destacó que se trata de un evento que va más allá de una feria y que "axuda a ter unha cidade dinámica", formando parte del sello VGA365. "Hai moitas feiras, pero 'Vilagarcía, Cidade de Libro' é outra cousa", dijo el regidor, que destacó la interactuación que se produce entre lectores y autores. "Ten temáticas e autores moi variados", apuntó Sonia Outón, mientras que Álvaro Carou incidió en que, durante los dos últimos años, "estivo entre os cinco proxectos mellor puntuados polo Ministerio de Cultura".

La cita contará con la participación de editoriales y librerías locales, además de asociaciones y entidades. Se trata de Nobel, Vidal, Planeta Mozo, Tazalunar Books, Viento Norte, Almacén de Fábulas, O Faiado da Memoria, la Biblioteca Municipal 'Rosalía de Castro' y Mesa das Verbas. A todos estos atractivos se unen las actividades preparadas especialmente para el público infantil y juvenil, con el objetivo de impulsar y promover el buen hábito de la literatura.

La poesía como herramienta de construcción

La semana grande de las letras en Vilagarcía comenzará el lunes 8, la única jornada en la que no habrá encuentros con autores. La primera será una de las novedades de esta sexta edición, 'A gruta dos libros esquecidos', con la suelta de ejemplares por todo el espacio cotidiano de Vilagarcía, con códigos QR y que permitirán convertir la experiencia en algo colectivo, además con posibilidad de premio. Esta la parte que permitirá extender hasta noviembre el evento.

Además, centros educativos (10 a 13:30) y centros de día y residencias (a partir de las 16 horas) podrán disfrutar de 'Agronautas literarios', una experiencia inmersiva que emplea una máquina del tiempo escénica, con personajes históricos o tradicionales gallegos y dinámicas participativas, navegando por épocas pasadas y superando pruebas.

El martes 9 de junio será el día dedicado a la poesía como "ferramenta de transformación, memoria e resistencia". A las 17 horas abrirán las casetas en el Miguel Hernández y tendrá lugar la primera presentación, la del poemario 'Tequio y Zomalli', con Augusto Metzli y Verónica Hermida.

Los Agronautas seguirán haciendo de las suyas y también habrá, por la tarde, un taller de 'Versos libres para nenos e nenas'. Al espacio de presentaciones, a las 18 horas, llegará el proyecto 'Libro para (a)bordar a paz', con Fiadeiro Lila Serán.

El escenario principal acogerá a las 18 horas la primera presentación. Se trata del finalista del premio Planeta, 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas, que ya es una veterana de 'Vilagarcía, Cidade de Libro'; a las 19:30 horas, habrá un homenaje a Méndez Ferrín (en el 50 aniversario de su 'Con pólvora e magnolias' y a Begoña Caamaño, a cargo de la Mesa das Verbas. Y a las 20:30 comienzan las Conversas ao Solpor, uno de los ingredientes más exitosos del evento. Participan Mario Obrero- que cuenta con una premiada trayectoria pese a sus escasos 23 años-, Yolanda Castaño- que fue Premio Nacional de Poesía en 2024 y que destaca también, y desde hace años, por una labor importante de divulgación- y Branca Trigo- a la que definen como una de las voces trasgresoras del panorama actual.

La música como aliada

Enclave de Letra es el título de la segunda jornada del evento, en alusión a la alianza entre música y literatura. Las actividades en el Miguel Hernández comenzarán a las 18 horas, con la Orquesta Camarote Band haciendo sonar los cuentos. El público infantil disfrutará también, a las 19 horas, de la magia de 'Hamelín', a cargo de Fran Rei. En el escenario principal la primera presentación será a las 18:30, y se trata de '163 cm', de Abraham Boba, cantante de León Benavente y que, a las 22 horas en el salón de actos del Auditorio ofrecerá un espectáculo audiovisual basado en este libro.

En las Conversas ao Solpor estarán Miqui Puig- que presenta 'Yo no quería ser Miqui Puig, basado en sus diarios personales-, Fernando Fernández Rego- autor de numerosas investigaciones sobre la música en Galicia- y Sés, que a finales del año pasado publicó 'Nadando na incerteza'.

El misterio como hilo

La literatura negra o de misterio es una de las más vendidas y será la protagonista de la cuarta jornada del evento literario. Las actividades en el Miguel Hernández comenzarán a las 18 horas, con el taller infantil 'Habelas Hainas', con Leo Leiño. La infancia será también la destinaria de 'Contos de medo que deixan durmir', desde las siete de la tarde en O recuncho dos contos. A las 19 horas, en el escenario principal, tendrá lugar una de las presentaciones de los autores "da casa". En este caso se trata de Alba Tomé, que con 'As humidades', su primera novela, se convirtió en finalista del premio Illa Nova de Galaxia, con una historia en la que la violencia que más temor causa es, precisamente, la que esconden las paredes de un hogar.

En las Conversas ao Solpor estarán dos grandes de la novela negra: El vallisoletano César Pérez Gellida- que con 'Nada bueno germina', publicado a finales del año pasado, culmina la trama de 'Bajo tierra seca', con la que se llevó el Nadal de 2024- y Arantza Portabales- que aborda los silencios y sus consecuencias en su 'Asesinato no muíño do cura', que salió al mercado en el reciente mes de abril.

Un viaje entre párrafos

La literatura de viajes es un género por el que se han dejado deslumbrar autores como Julio Verne o Rosa Montero y que ocupa la jornada del viernes. La travesía será incluso física, con actividades en la isla de Cortegada a la que se desplazarán en el Galeón Mar de Arousa, a las 13 horas. Participará Luz Gabás, que en su reciente 'Corazón de oro' viaja a la California de 1849, en plena fiebre del oro. Además, a las 16:30, en la capilla Virxe dos Milagres, Ulises Bertolo presentará 'Ortodhoxia' y Francisco Narla 'Ultreia'.

En el Miguel Hernández, desde las 18 horas la infancia podrá disfrutar de los Argonautas y de 'Mariña. Contos que veñen do mar', un cuentacuentos a cargo de Raquel Queizás. Además, a las 19 horas, en el escenario principal, José Ignacio Carnero presentará 'Os fabuladores', que aborda la historia del secuestro del Santa María, a cargo de 24 exiliados españoles y portugueses que denunciaban a las dictaduras de Franco y Salazar y que estaban liderados por el arousano José Fernández, el comandante Sotomayor.

En las Conversas ao Solpor estarán Gabás, Arturo Lezcano- investigador y periodista, que acaba de publicar un libro sobre los gallegos en la diáspora- y Helena Resano, periodista de la Sexta que acaba de saltar a la literatura con 'Las rutas del silencio'.

Las emociones entrelazadas

La literatura "de emociones" será el hilo conductor de la jornada del sábado 13 de junio en el que habrá actividades para la infancia desde las 12 horas, con un 'Obradoiro de xestión emocional'. Ya por la tarde, a las 18 horas, Leti da Taberna hará reír a pequeños y mayores con 'Enredadas' en el escenario principal y, en el recuncho dos Contos, tendrá lugar un encuentro intergeneracional entre nietos y abuelos, con la presentación de 'O nobelo de Nenuca', Premio Simbad para el recuerdo y el Alzheimer, con Irene Alonso. Ya a las 19 horas, será el turno de 'Amoriños contei', para la infancia de tres años y a cargo de Tarabelos.

En cuanto a los autores, la primera en aparecer, será Alina Not, que en 'Liberty Haven 1: los diez mandamientos de Casey Adams', publicado en marzo, inicia una nueva saga juvenil. Estará en el escenario principal desde las 18: 30 horas. En este mismo espacio, a las 19:30 horas será el turno de otro de los autores vilagarcianos, Yago Gómez Duro, que presenta 'Cuando dejó de llover', un viaje íntimo por el desamor. En las Conversas ao Solpor estarán las Hermanas Greemwood (seudónimo de Beatriz Blanco y Natalia Martín)- autoras de la serie de libros 'Orelia'- y María Reimóndez, una prolífica autora de poesía, ensayo, novela y literatura infantil, entre otros géneros.

Cata de libros

El vermú nunca falta en las actividades que se organizan en Vilagarcía y tampoco en Cidade de Libro, que en su última jornada- al igual que el sábado- abrirá también de mañana, desde las 11:30. Será a las 12 horas cuando tendrá lugar la actividad 'Maridaxe dos sentidos', con novedades editoriales, grandes clásicos, referencias musicales y relatos orales aderezados de vermús y conservas en vinagre. Es para mayores de 18 años y la inscripción será desde el 3 de junio en la plataforma ticket.

La programación infantil incluye otra cata, la de 'Sabores de contos, contos de sabores', también a las 12 horas y 'Saaaabor', a las 18 horas, un espectáculo con magia, humor y ritmo, apto para todos los públicos y con Fran Rei y Félix Rodríguez.

Otro maridaje, esta vez con vino y libros, tendrá lugar a las 19:30, para mayores de 18 y también con 35 plazas, por lo que es necesario inscripción. La primera presentación de la última jornada, a las 18 horas, a será con el vilagarciano Paulo Conde, escritor y guionista que en 'Las ventanas sin rejas' aborda temas como la salud mental, la importancia de la comunidad o el modo de vivir contemporáneo.

En las Conversas ao Solpor, desde las 20:30 horas, estarán las periodistas Marta Robles y María Solar que acaban de publicar, respectivamente, 'Amada Carlota' y 'As malas ideas'.