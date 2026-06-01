La Policía Local de Vilagarcía auxilia a una mujer que se quedó encerrada en un balcón de San Xosé

Agentes de la Policía Local Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía auxilió a una mujer de 82 años de edad que, sobre las siete de la mañana deambulaba desorientada y en pijama por las inmediaciones de la Praza de Ravella. Su vestimenta alertó a los agentes, que enseguida pensaron que podía sufrir algún tipo de padecimiento que le afectara a la consciencia.

Por todo ello, desde el cuerpo municipal también pidieron la ayuda de los servicios sanitarios, que la trasladaron a un centro médico para su valoración. Además, también procedieron a ponerse en contacto con familiares de la mujer, para darles a conocer lo ocurrido.

Otro servicio de ayuda ocurrió en las proximidades de la Rúa San Xosé, sobre las 7:40 horas. La Policía Local recibió una llamada telefónica en la que se informaba de la presencia de una mujer en un balcón de un piso, que parecía que no era capaz de acceder al interior. Según manifestó, saliera por la noche a fumar a la terraza, pero se cerró la puerta y no pudo volver a entrar, por lo que tuvo que esperar varias horas hasta que alguien la vio. Una patrulla de la Policía Local ascendió hasta el patio de luces y abrió la puerta.