El TSXG revierte la sentencia que obligaba a paralizar las obras de la nueva pradera de O Ramal

Obras en la nueva zona verde de O Ramal Gonzalo Salgado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de estimar un recurso presentado por el Concello contra la medida cautelar acordada en septiembre para paralizar las obras de regeneración de la fachada marítima en O Ramal. Echar por tierra, así, las pretensiones de unos vecinos del edificio aledaño.

La resolución recurrida, que emitió el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra, señalaba que “indiciariamente se apunta a que el proyecto, que modifica el trazado viario previsto, tanto en el PXOM como en el Plan Especial del Puerto, no se ajusta al planeamiento en vigor, así como que la tipología de la edificación que se proyecta para cafetería y aseos públicos es adosada, cuando la tipología edificatoria que establece el Plan Especial del Puerto es la abierta”. Además, el juzgado consideraba que la medida cautelar no suponía “perjuicio grave ni al interés general ni a terceros”.

Por el contrario, los servicios jurídicos del Concello argumentaron en el recurso, finalmente estimado, que se causarían perjuicios económicos, al contar la obra con una licitación de 1,1 millones de euros y habría “un riesgo inminente y grave de la pérdida de la financiación europea”. Así lo estima también el TSXG, que señala que la sentencia del Contencioso “peca de falta de proporcionalidad y concreción”, ya que no aparecen fijados los “eventuales perjuicios que puedan sufrir los solicitantes”. Los demandantes son propietarios de un piso, que rechazan que la cafetería con terraza que se va a instalar vaya adosada al inmueble.

Obras muy avanzadas

El TSXG considera que se trata de un “alegato muy particularizado”, por lo que sería “prematuro la concesión de la medida cautelar”, con independencia de lo que finalmente se establezca en el procedimiento abierto contra esta intervención.

Mientras tanto, las obras de O Ramal siguen su curso y se encuentran ya muy avanzadas. El plazo dado por el Consejo de Ministros, y que fue ampliado recientemente, finaliza el día 30. La pradera de O Ramal está a punto de abrir al público y quedan pendientes solo detalles, como los nuevos bancos