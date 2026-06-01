Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Abre el plazo de inscripción para el programa de actividades estivales infantil y de adultos de Vilagarcía

A. Louro
01/06/2026 20:14
Las inscripciones para el torneo de tenis de verano abren también el día 9
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación Municipal de Deportes mantiene abierto desde hoy el plazo de inscripción para participar en las actividades a deportivas para este verano, dirigido tanto al público infantil (con 270 plazas) como al adulto (200). Asimismo, los interesados pueden también anotarse en el XXIII Torneo de Tenis de Verán, a partir del 9 de junio. La inscripción, en este caso, es gratuita y se celebrará a partir del 7 de julio.

Así pues, en el caso del programa As Vacacións Multideportivas, está dirigido a niños nacidos entre 2011 y 2019 y se desarrollará entre en Fexdega, del 1 de julio y el 21 de agosto,  de lunes a viernes y en horario de mañana. La cuota es de 12 euros por asistir un mes y 18 para el periodo completo. En cuanto a las actividades a desarrollarán, no faltarán deportes cooperativos, juegos tradicionales y actividad física en la naturaleza —contarán además con una semana olímpica y otra dedicada a la movilidad— y el plazo de inscripción termina el día 20.

Estas cien plazas infantiles se completarán con otras 170 a travñes de las Escolas de Navegación (dirigidas a niños nacidos entre 2009 y 2017). Como requisito, los participantes deben saber nadar y se dividirá entre la Escola de Verán (del 7 al 11 de julio), la de Salvamento (29 de junio a 29 de julio), la de Remo (del 29 de junio al 20 de agosto) y la de Piragüismo (del 30 de junio al 30 de julio). Todas ellas con una cuota de 12 euros.

En cuanto a las personas adultas, contarán con dos programas: Vilagarcía en Forma (para personas de 16 a 64 años y actividades como yoga, juegos tradicionales o pilates) y Activo MAIORmente (que incluye gimnasia funcional y actividades adaptadas a personas mayores de 65 años).

Todas las inscripciones se deben realizar a través de la sede electrónica (en el apartado de la Fundación de Deportes) con los formularios ubicados en el catálogo de procedimientos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620