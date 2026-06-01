Abre el plazo de inscripción para el programa de actividades estivales infantil y de adultos de Vilagarcía

Las inscripciones para el torneo de tenis de verano abren también el día 9 Cedida

La Fundación Municipal de Deportes mantiene abierto desde hoy el plazo de inscripción para participar en las actividades a deportivas para este verano, dirigido tanto al público infantil (con 270 plazas) como al adulto (200). Asimismo, los interesados pueden también anotarse en el XXIII Torneo de Tenis de Verán, a partir del 9 de junio. La inscripción, en este caso, es gratuita y se celebrará a partir del 7 de julio.

Así pues, en el caso del programa As Vacacións Multideportivas, está dirigido a niños nacidos entre 2011 y 2019 y se desarrollará entre en Fexdega, del 1 de julio y el 21 de agosto, de lunes a viernes y en horario de mañana. La cuota es de 12 euros por asistir un mes y 18 para el periodo completo. En cuanto a las actividades a desarrollarán, no faltarán deportes cooperativos, juegos tradicionales y actividad física en la naturaleza —contarán además con una semana olímpica y otra dedicada a la movilidad— y el plazo de inscripción termina el día 20.

Estas cien plazas infantiles se completarán con otras 170 a travñes de las Escolas de Navegación (dirigidas a niños nacidos entre 2009 y 2017). Como requisito, los participantes deben saber nadar y se dividirá entre la Escola de Verán (del 7 al 11 de julio), la de Salvamento (29 de junio a 29 de julio), la de Remo (del 29 de junio al 20 de agosto) y la de Piragüismo (del 30 de junio al 30 de julio). Todas ellas con una cuota de 12 euros.

En cuanto a las personas adultas, contarán con dos programas: Vilagarcía en Forma (para personas de 16 a 64 años y actividades como yoga, juegos tradicionales o pilates) y Activo MAIORmente (que incluye gimnasia funcional y actividades adaptadas a personas mayores de 65 años).

Todas las inscripciones se deben realizar a través de la sede electrónica (en el apartado de la Fundación de Deportes) con los formularios ubicados en el catálogo de procedimientos.