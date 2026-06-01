A Xunqueira pone fin a sus patronales con la procesión del Santísimo y las Comuniones

Cuatro niños participaron este año en las Comuniones de A Xunqueira Mónica Ferreirós

Un año más los vecinos y las vecinas de la parroquia de A Xunqueira despiden tres días de celebración por sus fiestas patronales. Lo hicieron ayer, en el día grande, en el que se llevó a cabo la tradicional misa de las Primeras Comuniones con el Coro Xuvenil y la posterior procesión del Santísimo por el entorno la iglesia con el acompañamiento de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía.

Como dicta la tradición los niños y las niñas vistieron sus mejores trajes para asistir a primera hora de la mañana a la iglesia de A Nosa Señora da Xunqueira para recibir el sacramento de la Comunión en una jornada, ya no solo especial para ellos, sino para todos los vecinos de la parroquia. Este año fueron cuatro los pequeños que participaron en las patronales de A Xunqueira; dos niños y dos niñas, que posaron junto al estandarte.

El sol y el intenso calor de la jornada no impidieron que decenas de fieles y vecinos se concentraran sobre las alfombras florales que decoraban el lugar, mientras el sacerdote realizaba la bendición.

Por su parte, el sábado la música y la verbena pusieron la tecla de la fiesta con el grupo folklórico A Nosa Señora da Xunqueira y de Os Terribles de Arousa y la agrupación Luces de Bohemia en la verbena.