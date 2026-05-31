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Vilagarcía 

Vilagarcía es el quinto municipio de Galicia donde más se encarece la vivienda

La capital de O Salnés ha experimentado una subida anual del 27,6%, Galicia, en cambio, un 14,3%

Fátima Pérez
31/05/2026 19:30
La oferta de pisos en alquiler en O Salnés es mínima
Pisos en alquiler en O Salnés
Mónica Ferreirós
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Un nuevo informe de Fotocasa sitúa a Vilagarcía como el quinto municipio gallego con mayor incremento interanual de precios  en viviendas de segunda mano. Es decir, la capital de O Salnés se convierte en uno de los mercados inmobiliarios gallegos que más se está encareciendo, con una subida anual del 27,6%, muy por encima de la media de Galicia que se sitúa en 14,3%.

El informe apunta a que el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 25 de los 28 municipios con variación interanual analizados por la plataforma. Además, en ocho de estos concellos no solo sube el valor interanual de la vivienda, sino que lo hace por encima del 20%. Entre ellos, en quinta posición, se encuentra Vilagarcía, solo superado por Narón, Ferrol, Culleredo y Marín.

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Solo un 7% de los pisos en alquiler en O Salnés se ofertan por menos de 500 euros al mes

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Si se traslada este precio medio al coste de una vivienda tipo, un piso de 80 metros cuadrados en Vilagarcía tendría un valor aproximado de 177.680 euros, tomando como referencia los 2.221 euros por metro cuadrado que sitúa Fotocasa para el municipio.

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Los precios de los alquileres comerciales se disparan en Vilagarcía: hasta 1.100 euros al mes

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Pero es que no solo los alquileres de viviendas se disparan en la comarca de Arousa. Según un informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) un alquiler comercial en Vilagarcía puede costar entre 700 y 1.100 euros al mes y hablan de incrementos acumulados de hasta un 30% en los últimos cinco años.

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