Una mujer causa estragos en una ambulancia tras manifestar sus intenciones de autolesionarse

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía D.A.

La Policía Local intervino esta madrugada en varios incidentes, uno de ellos por una mujer que manifestaba intenciones autolíticas y tuvo que ser trasladada al hospital tras suministrarle un sedante.

Fue sobre las 03:00 horas, cuando los agentes se desplazaron a la calle Laureano Gómez P. para apoyar a los servicios sanitarios del 061 y socorrer a una mujer que manifestaba intenciones de autolesionarse. Cuando llegaron al lugar no lograron localizarla pero unas horas después, alrededor de las 06:00, esta misma mujer causó daños en una ambulancia mientras era trasladada al hospital. Fue necesaria la intervención de un médico, que le administró un sedante para poder llevarla al centro hospitalario.

Intoxicación por estupefacientes

Durante la madrugada, los agentes también atendieron un aviso relacionado con una mujer que presentaba una posible intoxicación por estupefacientes y mostraba un comportamiento agresivo. La afectada rechazó la asistencia médica.

También se intervino en otro incidente similar protagonizado por un hombre que, presuntamente estaba golpeando vehículos aparcados en la calle Celso Emilio Ferreiro bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El hombre presentaba un pequeño corte en la mano derecha como consecuencia de los golpes, aunque también rechazó recibir atención sanitaria.

Finalmente, los agentes instruyeron dos atestados por conducir sin permiso, el primero en la rúa Doctor Tourón y el segundo en la zona de San Roque.