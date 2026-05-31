“La marca de los Mozos de Arousa sigue viva. Las teles aún se acuerdan de nosotros y nos llaman”

Borja Santamaría en el mostrador de su librería Mónica Ferreirós

Borja Santamaría, conocido como ‘Borjamina’, es una de las tres patas, quizá la más inquieta, Mozos de Arousa que se hicieron populares por su participación en el programa ‘Reacción en Cadena’, de Telecinco, al que proporcionaron grandes cotas de audiencia durante cuatrocientos programas y del que obtuvieron un premio de 2,6 millones de euros.

El objetivo inicial de la aventura televisiva era el de recaudar el dinero suficiente como para dotar a la asociación a la que pertenecen, Arousa Moza, de un local adecuado para el desarrollo de sus actividades, pero dado su buen hacer en el concurso les dio, además, para que cada uno hiciese inversiones privadas.

Borjamina se decantó por una librería, de nombre Planeta Mozo, en Vilagarcía de Arousa. “Aproveché el tirón que teníamos”, admite el emprendedor al explicar el por qué bautizó así a su nuevo negocio, consciente de que mantener la esencia que les llevó a ser conocidos a nivel nacional iba a repercutir de forma positiva en su nueva aventura. Sin embargo, el nombre, aclara, “no solo va dirigido a los jóvenes, que también, sino a todas aquellas personas que, pese a cumplir años, siguen teniendo motivaciones y que quieren hacer cosas, mantenerse en movimiento”.

El dinamizador cultural metido a empresario reconoce que “nunca me había planteado la posibilidad de abrir una librería”, pese a que sí pensaba en qué invertir el dinero ganado como concursante. “Tenía dudas entre comprar un piso o algo así, pero un día me encontré el cartel de liquidación en el escaparate de Follas Novas, de la que era cliente, y se me encendió la bombilla”.

El joven arousano explica que “siempre me interesó la cultura” y que cuando vio el local enseguida pensó que “había que darle una segunda vida, aunque de forma renovada”, porque se trata “de un local inmenso que estaba dedicado a almacén y cuando lo vi, me dije que era una pena que estuviera cerrado y lo que hice fue abrirlo a la sociedad”.

De este modo, un lugar en el que se acumulaban enseres se ha convertido en “un punto de encuentro donde las personas de cualquier edad pueden teletrabajar desde allí, tomarse un café, organizar actividades.., en definitiva, un espacio cultural abierto a todo el mundo que quiera organizar algo sin enfrentarse a toda la burocracia que supone la consecución de un local de una administración pública”.

La librería lleva unos meses abierta y a lo largo de este periodo ha constatado algo que ya preveía cuando hizo el estudio de mercado antes de su inversión. “Hay mucha gente que lee, lo comparte en redes sociales, hay clubes de lectura y por esto creo que los libros están más de moda que nunca”.

La gente que lee ha vuelto al libro en papel porque “el ebook ha perdido un poco de fuerza, sobre todo por las ediciones chulísimas que, además de leerlas, la gente quiere tenerlas en casa”.

Pero, ¿qué lee la clientela que se acerca a Planeta Mozo? “Hay un auge muy grande de la novela fantástica, así como del cómic y del manga, que están en un momento bueno, sin olvidarme de los clásicos”.

Pese a que llevan un tiempo sin aparecer en la televisión, los Mozos de Arousa mantienen la marca activa y realizan algún que otro proyecto delante de las cámaras, pero con el hándicap de que no pueden dedicarse los tres como antes, sobre todo porque “Raúl (Santamaría), con el tema de la política no puede porque es incompatible, a no ser que sea algo puntual y sin retribución”.

Aún así, “recibimos propuestas de productoras” y son ellas las que trasladan los diferentes proyectos a las televisiones y estamos en este punto. El año pasado salió bien con ‘Súper Festa’, en la Televisión de Galicia y, precisamente en la TVG, nos veréis muy pronto tanto a Raúl como a mí en una colaboración puntual, de la que no puedo contar mucho”.

Lo que es evidente es que la marca Mozos de Arousa sigue viva y no son pocas las ofertas que reciben para participar en eventos o dar pregones en las fiestas. “La gente se sigue acordando de nosotros. No es ese bullicio que había cuando finalizó nuestra participación en ‘Reacción en Cadena’, pero aún nos siguen llegando cosas”.

Las productoras quieren a los tres juntos, pero “ahora cada uno volvimos a nuestras vidas y es más complicado. Raúl por lo que te dije antes y Bruno está con los estudios y es difícil que los tres estemos disponibles al mismo tiempo”.

De todos modos, uno de los objetivos que creen que han cumplido a lo largo de su trayectoria la televisión fue “cambiar esa imagen negativa que había de la zona y ahora hay mucha gente que se refiere a Vilagarcía de Arousa por los Mozos. Antes preguntaban por cosas desagradables y ya no lo hacen tanto después de que estuviéramos durante año y medio diciendo que estamos en la mejor Ría del mundo y lo bueno que tiene toda Arousa”.

Borja Santamaría trabaja a diario con la juventud y subraya que es patente y palpable el compromiso que tienen con “las causas sociales, el medioambiente, la igualdad o la diversidad. Noto que hay implicación, pero también que llega un punto en el que se pierde y es ahí donde los colectivos como las instituciones debemos actuar para que continúe la motivación por el desarrollo de los talentos”.

La desmotivación, precisamente, no es algo que afecte a Borjamina. De hecho, la entrevista ha tenido que ser telefónica porque estos días se encuentra en Letonia participando “en un curso de formación sobre diseño gráfico para las organizaciones y aprender cosillas que luego me sirvan para la asociación”.

Desde que comenzó la andadura de Arousa Moza “participamos de forma activa en proyectos Erasmus en el albergue de As Sinas de Vilanova y también llevamos gente a otros países para que vivan experiencias y tengan un aprendizaje más enriquecedor”.

Las personas jóvenes de todos estos países “tienen muchas cosas en común a pesar de que proceden de culturas diferentes porque, en el fondo, las preocupaciones suelen ser similares”.

En este punto remarca una excepción, la de la juventud de Ucrania porque actualmente “tiene otras preocupaciones en la vida que nosotros no nos podemos ni imaginar”. Borjamina mantiene contacto con Ucrania desde que hizo un voluntariado allí hace más de diez años y desde entonces “mi relación con ese país es cercana”.

Y ese es uno de los motivos por los que organiza carreras solidarias en Vilagarcía, acciones de acogida y otras actividades que hacemos encantados con tal de colaborar porque “sus condiciones de vida son muy duras con bombardeos diarios y parece que el conflicto va para largo”.

Este joven arousano se encuentra en Letonia, país que ha activado el estado de alarma en varias ocasiones en los últimos días como consecuencia del sobrevuelo de drones por su espacio aéreo. “Estamos en la parte más alejada de la frontera con Bielorrusia, en la capital, que está más cerca del mar Báltico, y no hemos notado nada de alarma”, tranquiliza.