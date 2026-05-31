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Diario de Arousa

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Vilagarcía 

A Laxe tendrá queimada, sardiñada, hoguera y acrobacias con fuego en su San Xoán 2026

Fátima Pérez
31/05/2026 21:00
Hogueras de San Xoán 
D.A.
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A Laxe ya tiene programa para celebrar su noche de San Xoán por todo lo alto con hoguera, sardiñada, queimada, acrobacias con llamas y la música de Dieguiño y Laura.

Como ya es habitual, con la llegada de San Xoán los barrios preparan sus sardinas y ponen todo a punto para celebrar en la noche más corta del año el inicio de la temporada estival. En A Laxe la Asociación Cultural e Veciñal Contra Vento e Marea ya tiene todo listo.

Así, la jornada arrancará a las 20:30 horas con la actuación de las gaitas de ‘Os Terribles de Arousa’ para calentar motores. Ya a las 22:00 horas se procederá a servir toda la comida: empanada, chorizo y sardinas. Todo será gratuito hasta fin de existencias.

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A las 00:00 horas se encenderá la hoguera para que, como manda la tradición, todos los que quieran puedan saltar sobre las llamas y atraer así a la buena suerte. Poco después se elaborará también la tradicional queimada para continuar con los rituales de fortuna y tras degustar el aguardiente Dieguiño y Laura se encargarán de poner la música y un acróbata malavarista con fuego de sorprender a los vecinos y las vecinas de A Laxe. 

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