A Escardia denuncia abandono e inseguridad en el paso inferior del tren y exige limpiar la zona

El paso inferior del tren Mónica Ferreirós

La Asociación de Veciños A Escardia denuncia el estado de abandono del paso inferior del tren que utilizan a diario todos los residentes de la zona para cruzar a Vilagarcía. Aseguran que el entorno está totalmente descuidado sin desbrozar, con baldosas rotas y cristales, derivando esto en un problema de seguridad.

“Xa non é só a suciedade, que tamén porque o acceso ao ascensor está asqueroso, é tamén que ao estar abandonado xa non é a primeira vez que atopo cousas indebidas e xente que aproveita para esconderse alí”, apuntan desde la asociación. Y es que hace años los vecinos del entorno -Guillán, Pereira o San Xosé- cruzaban por un paso elevado sobre las vías, pero con la llegada del AVE “deixáronnos aislados” y fue necesario rescatar este paso inferior que va desde el muro de A Golpelleira hasta la la zona de los taxis y habilitar un ascensor. “Hai negocios na zona e agora ultimamente a xente aparca por alí para acceder ao tren. Ademais, neste momento nin sequera hai luz na parte de fora”, explican.

Los de A Escardia aseguran que ya le transmitieron esta situación al Concello de Vilagarcía para pedir que se realicen los correspondientes trabajos de limpieza en una zona en la que dicen, “estamos totalmente abandonados e aislados”.