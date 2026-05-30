Vilagarcía participa en la iniciativa escolar que muestra la riqueza de las Illas Atlánticas

Un grupo de escolares que participa en ‘O Parque Nacional coa Escola’ Cedida

La XIV edición del programa de educación ambiental ‘O Parque Nacional coa Escola’ concluye con la participación de casi 2.000 estudiantes de 53 centros educativos ubicados en los municipios de Vilagarcía, Ribeira, Bueu y Vigo. Se trata de una iniciativa, promovida por la Xunta, que acerca a la comunidad escolar los valores y la riqueza de los cuatro archipiélagos que conforman este espacio natural: Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.

Este programa, que combina e incluye charlas, actividades didácticas y talleres, está abierto a la participación de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, para implicar y concienciar al alumnado de distintas edades en la conservación del único parque nacional existente en la Comunidad Autónoma.

La valoración del programa por parte del profesorado es siempre muy positiva, destacando la adaptación a cada nivel tanto de las metodologías aplicadas como de las dinámicas realizadas con el alumnado. De hecho, ‘O Parque Nacional coa Escola’ es ya una referencia en la educación ambiental gallega, promoviendo el conocimiento, el respeto y la conservación de las Illas Atlánticas entre el alumnado de las distintas etapas educativas.