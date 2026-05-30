La reivindicación feminista, la música y el humor inundan hoy Vilagarcía a través del Festivala

Presentación del Festivala Gonzalo Salgado

Festivala, el evento pionero en reivindicar el feminismo en los carteles, celebra hoy su décima edición con una programación que llenará desde las siete de la tarde los alrededores de la Praza da II República.

Las pandereteiras ‘As do Xeito’ serán las encargadas de abrir el evento que cuenta a las 20:00 horas con el espectáculo de la bailarina Amélie Trotet y, tras ella, subirá al escenario a Tamara GR, creadora de contenido con más de 370.000 seguidores en Instagram, que será la encargada de presentar las actuaciones musicales.

A las 20:30 será el turno del directo de A Pedreira que se estrena en este evento y, tras ella se procederá a la lectura del Manifiesto Festivala.

La siguiente en inundar la plaza de música será Sés, que participa en este décimo aniversario después de haberlo hecho en ediciones pasadas. La noche continuará con los conciertos de Miss Bolivia y Chocolate Remix, artistas llegadas desde Argentina.

La encargada de cerrar esta noche especial organizada por la asociación feminista de Vilagarcía, O Soño de Lilith, será Señora Dj, que nació como artista en la primera edición de este festival y, actualmente, recorre decenas de eventos para llenarlos de buen ambiente