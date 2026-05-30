“Máis mulleres nos escenarios”: El Festivala cumple diez años con orgullo por avanzar en su propósito

La galardonada esteaño con el ‘Conachónde Ouro’ fue Sés por llevar el compromiso social a sus canciones Mónica Ferreirós

El Festivala nació hace exactamente diez años como una denuncia pública, en formato de festival, para visibilizar la falta de mujeres artistas en los escenarios. Hoy, tras la celebración de su décima edición, la organización anuncia con “orgullo” que esta realidad ha cambiado.

Fue ayer cuando la Praza da II República acogió un año más este festival destinado a dar voz a las mujeres artistas, una cita que arrancó ya desde las 19:00 horas con el sonido de las panderetas de ‘As do Xeito’ y, poco después, continuó con el espectáculo de la bailarina aérea Amélie Trotet ‘O xermolo do latexo’. Así, tras calentar motores llegó el turno de Tamara García Romero, más conocida en redes sociales como Tamara GR, quien se subió al escenario como “mestra de cerimonias” para dar el pistoletazo de salida a la X edición del Festivala con su particular toque cómico.

Hace unos años los festivales incluían solo entre un 10 y un 20% de mujeres. Hoy algunos se acercan ya el 40%

Entre música, celebración, bailes y, sobre todo, buen ambiente, la organización del festival - la asociación feminista O Soño de Lilith- se subió al escenario para proceder a la lectura del Manifiesto del Festivala que cada año busca recordar los motivos que reúnen a artistas y público en el entorno del Auditorio. “Hai unha década, observando os cartaces dos festivais, percatámonos dunha realidade inxusta, e decidimos ofrecer dende o noso activismo o espazo que as mulleres non tiñan noutros eventos. Dicíannos que isto sucedía porque non había tantas mulleres músicas, pero dende o primeiro momento comprobamos que a problemática non partía dunha falta de artistas, senón dunha falta de compromiso”, apuntaron.

Datos y estadísticas

Para evidenciar el cambio de paradigma que, diez años después, está experimentando el sector, recurriendo a las estadísticas y señalaron que, en sus inicios, los festivales incluían entre un 10 y un 20% de mujeres en sus carteles. Hoy, aseguran que el porcentaje se acerca al 40%. También destacaron la inclusión de protocolos contra agresiones machistas en estos eventos o la puesta en valor de la música tradicional en el caso de Galicia.

El ‘Conachón de Ouro’

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la actuación de María Xosé Silvar ‘Sés’, quien repitió en el escenario del Festivala después de pasar por aquí ya en 2023. Entonces llegó la gran sorpresa, Sés recibió el ‘Conachón de Ouro’, el reconocimiento que el festival entrega en cada una de sus ediciones para poner en valor el papel reivindicativo de una artista. “É unha música combativa que leva o compromiso social e o feminismo ao seu traballo e ás suas letras. Considerámola un referente necesario no noso panorama musical e ademáis é unha artista que repite no Festivala porque queríamos contar con ela para estes dez anos”, señalaba Alba Tomé, miembro de O Soño de Lilith.

La música de A Pedreira, Miss Bolivia y Chocolate Remix -ambas artistas llegadas desde Argentina- completaron el cartel y la vilagarciana Señora DJ fue la encargada, una año más, de poner el broche de oro al espectáculo de madrugada.