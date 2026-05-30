Las trabajadoras de Bonecos se mantienen firmes y exigen al Concello que renueve la licitación del servicio 

Concentración de las personas trabajadoras de Bonecos Mónica Ferreirós

Las trabajadoras de la Escola Infantil Pública Municipal Bonecos vuelven a las calles para exigir al Concello que asuma la gestión del servicio y denuncian, una vez más, las condiciones laborales y salariales a las que, dicen, están sometidas “por non ter licitado e sacado a concurso en tempo e forma este servizo público municipal”.

Con la de ayer ya son cuatro las concentraciones que han convocado las trabajadoras para exigir la adecuación de sus salarios y la inmediata remunicipalización del servicio o, en todo caso, la licitación del mismo.

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Las trabajadoras pidieron también explicaciones al Concello tras la última Junta del gobierno local en la que, tal y como aseguran, se adelantó que la previsión era adjudicar el contrato en el primer trimestre de 2027 y no en la primavera de 2026 como ellas tenían entendido.

“É unha decisión política que deben asumir, ou no seu caso, verémonos na obriga de iniciar as accións que estimemos oportunas tanto de denuncia social, como xurídicas ou penais pola deixazón”, apuntaron.

La intención es seguir reclamando porque se niegan a que “volva chegar o mes de setembro de 2026, como pasou en setembro de 2025, e o comezo dun novo curso, e non se teña arranxado todo isto”, sentencian.