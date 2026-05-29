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Vilagarcía

Villaverde destaca el papel estratégico de la miticultura en el evento organizado por Opmega

C. Hierro
29/05/2026 20:21
Un momento de las jornadas organizadas por Opmega
Un momento de las jornadas organizadas por Opmega
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, clausuró ayer las jornadas ‘Miticultura en clave europea: retos actuais e perspectiva de futuro’ celebradas por la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) en Vilagarcía.

En el evento, Villaverde puso en valor la capacidad innovadora de esta actividad que calificó de “estratéxica para Galicia”. Además, la conselleira destacó que el mejillón “é un produto recoñecido pola súa calidade, trazabilidade e modelo sostible de produción” y puso en valor a las “xeracións enteiras” de profesionales del mar, investigación científica y empresas que, a lo largo de los años, supieron modernizarse para mejorar su producción.

Durante la celebración de estas jornadas, además de otras conferencias y actos, Opmega homenajeó a Manuel Castro, conocido como Manolo Pescador, mejillonero de A Illa que comenzó a faenar en el año 1973.

En su discurso, recordó sus comienzos y señaló que “o peor foi ata hai vinte cinco anos, cando o traballo non estaba estruturado. Agora estamos organizados”. Además señaló que, actualmente “o único problema é a toxina, pero toxinas sempre houbo e épocas chungas tamén”. En este sentido avogó por “que se xunte a xente do mar” para defender el sector.

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