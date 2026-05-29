Varias casas ubicadas en la calle Ameal ya cuentan agua potable tras las obras de saneamiento

Imagen de la calle Ameal, en la parroquia de Sobrán Gonzalo Salgado

Dos de las diez casas ubicadas en la calle Ameal, en la parroquia de Sobrán, ya han tramitado la conexión a los nuevos servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable una semana después de haber rematado las obras por parte del Concello. Esta situación, señala el gobierno local, demuestra el interés que los vecinos y vecinas de esta zona tenían en la actuación y, por lo tanto, la importancia que tuvo.

El Concello invirtió un total de 86.000 euros en esta obra que beneficiará, inicialmente, a las viviendas emplazadas en este tramo. Según las previsiones del gobierno, a corto plazo y gracias a que el lugar está dotado con servicios básicos, se construirán nuevas viviendas por lo que los vecinos y vecinas que se aprovecharán de las obras serán muchos más.

El esfuerzo financiero para llevar a cabo este tipo de obras, indican desde Ravella, tiene como objetivo mejorar la calidad de la vida de los residentes en Vilagarcía y llegar al mayor número de personas posible. Así, cuentan, el año pasado siete de cada diez euros gastados o, lo que es lo mismo, un 70% de las inversiones del ejecutivo, se concentraron en las zonas del rural y de la periferia del municipio.